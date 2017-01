Formel 1-lag legges ned etter konkurs

Laget ble satt under administrasjon tidligere denne måneden, men fredag kom beskjeden at det ikke har lyktes administratorene å finne nye investorer for å redde jobben til lagets 212 ansatte.

Det betyr at kun ti lag vil være på start når formel 1-sesongen innledes i Australia i slutten av mars.

De ansatte vil få utbetalt lønn for januar, men er fra neste uke uten jobb.

Manor-laget ble nummer 11 i fabrikks-VM forrige sesong. Laget ble også satt under administrasjon mellom sesongene i 2014 og 2015 etter å ha hatt store gjeldsproblemer.

