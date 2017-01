Defekt basketkurv stopper eliteseriekamp i innebandy

Det er herrenes kamp mellom Grei og Sveiva som ikke kan spilles som planlagt lørdag.

Motoren til den ene basketballkurven i Apalløkka idrettshall er ødelagt. Det har ført til at kurven har låst seg i nedre stilling over målområdet, opplyser Norges Bandyforbund.

- Vi har fått bekreftet av driftsansvarlig i Apalløkka Idrettshall at dette ikke vil la seg ordne før helgen, og har dermed sett oss nødt til å utsette kampen inntil videre, heter det i meldingen fra innebandyfolket.

Problemet er at basketballkurven henger så langt ned at kravet om minimum sju meter fri takhøyde over hele spillebanen ikke innfris.

Det er uklart når matchen blir spilt i stedet.

(©NTB)