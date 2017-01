Bodø/Glimt henter Jevtovic-kompis

Det skriver det ferske 1. divisjonslaget på sin hjemmeside fredag. De rykket ned fra eliteserien foregående sesong.

23-åringen kommer FK Metalac Gornji Milanovac. Han erstatter kompisen Milan Jevtovic, som skal spille for Rosenborg kommende sesong.

- Jeg er veldig glad for å være her. Jeg fulgte klubben forrige sesong fordi min gode venn Milan Jevtovic spilte her og jeg vet mye om spillerne i klubben, sier han.

Høyrevingen har to mål på åtte kamper for Serbias U19-landslag. Denne sesongen har det blitt ett mål og en målgivende pasning på 17 kamper i den nasjonale ligaen i Serbia.

(©NTB)