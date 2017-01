Bøe til friløpet i kunstløp-EM

Nordmannen fikk 55,24 poeng for sitt program. De 24 beste av 36 deltakere får lov til å være med lørdag kveld. Ned til polske Igor Reznichenko på 25.-plass skilte 0,43 poeng.

Javier Fernandez fra Spania har skaffet seg en klar ledelse etter kortprogrammet. Han fikk 104,25 poeng og er nesten 10 poeng foran russiske Maxim Kovtun.

Alexei Bychenko fra Israel er på tredjeplass.

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) besluttet for øvrig fredag å endre resultatene fra kortdansen i isdans. Etter videogjennomgang ble det slått fast at Anna Cappellini/Luca Lanotte utførte et element for mye i sitt program, og de ble derfor trukket ett poeng.

Dermed mistet de ledelsen sin. Jekaterina Bobrova/Dmitri Solovjev fra Russland går til lørdagens fridans som ledere med 76,18 poeng, mens italienerne har 75,65.

Tittelforsvarerne Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron fra Frankrike er på tredjeplass med 75,48 i den svært jevne isdanskonkurransen.

