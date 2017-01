Williams-søstrene møtes i Australian Open-finalen

Serena Williams vant enkelt 6-2, 6-1 i møtet med den kroatiske veteranen Mirjana Lucic-Baroni. Kampen var over etter bare 50 minutter.

Tidligere på dagen gjorde storesøster Venus slutt på en åtte år lang ventetid da hun danket ut landskvinnen Coco Vandeweghe med settsifrene 6-7 (3-7), 6-2, 6-3. Med seieren tok hun seg til sin første Grand Slam-finale siden hun tapte for søsteren Serena i Wimbledon i 2009.

- Jeg så ikke kampen til Venus, men jeg er selvsagt veldig stolt på hennes vegne. Hun er en inspirasjon og betyr alt for meg. Jeg kunne ikke vært mer glad for at vi begge er i finalen. Den største drømmen er oppfylt, sa Serena Williams.

Lørdag møtes søstrene i en Grand Slam-finale for niende gang. Serena har overtaket med seks finaleseirer mot Venus' to. Totalt har Serena vunnet 16 av 27 kamper mot storesøsteren.

Kan bli verdensener igjen

Serena Williams tar tilbake tronen som verdensener om hun vinner årets Australian Open. I fjor høst ble 35-åringen jekket ned av Angelique Kerber. I Melbourne røk tyskeren ut allerede i fjerde runde.

Mens Serena har vunnet Australian Open seks ganger tidligere, jakter Venus sin første triumf i karrieren. Hun har vunnet i alt sju Grand Slam-turneringer i single, men aldri gått til topps i Melbourne.

Vandeweghe har overrasket stort i årets første Grand Slam, men mot storesøster Williams kom 25-åringen til kort. Hun vant riktignok første sett etter tiebreak, men fikk det deretter svært tøft. Williams fikk kontroll på motstanderens serve og var ustoppelig i de to siste settene.

Totalt klarte Vandeweghe bare å utnytte én av 13 breakballer.

Eldste

Etter 146 minutters spill var det klart at Venus Williams igjen står i en Grand Slam-finale – 14 år etter at hun tapte sin første Australian Open-finale. Også det var mot søsteren.

- Dette betyr veldig mye, særlig når hun (Vandeweghe) spilte så bra. Lenge måtte jeg spille defensivt. Jeg kunne aldri ta det rolig, sa Venus Williams i ren gledesrus.

Med sine 36 år er Venus den eldste spilleren som har nådd en GS-finale i Australia siden Open-æraen begynte i 1968.

