TV 2 relanserer Tippekampen for Get-kunder

Tilbudet er en del av distribusjonsavtalen partene ble enige om tidligere i måneden.

- Vi er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet med Get, og er veldig stolt over at vi nå bringer Tippekampen tilbake på tv-skjermene, sier Kjetil Nilsen, direktør for distribusjon og teknologi i TV 2.

Get-kunder får gratis tilgang på lørdagskampen klokken 16. Det første oppgjøret blir Liverpools bortemøte med Hull 4. februar.

(©NTB)