TV 2: Arntzen til Vipers

Det melder TV 2. Ifølge kanalen var Arntzen ønsket av Larvik, men 23-åringen lot seg overbevise av den solide satsingen i Vipers.

Arntzen har vært i Byåsen siden 2014. Hun er datter av håndballegenden Hanne Hegh og tidligere assistenttrener på kvinnelandslaget Ketil Arntzen.

Hun er den andre landslagsspilleren Vipers har hentet denne uken. Mandag takket Malin Aune ja til en overgang. I desember skrev også keeperstjernen Katrine Lunde under for sørlendingene etter flere år som proff i utlandet.

TV 2 erfarer at sjansene er blitt større for at Amanda Kurtovic også drar til Vipers etter Arntzens overgang. Kanalen skriver at landslagsvenninnene har et ønske om å spille sammen. I tillegg skal Vipers være interessert i å hente Kurtovic.

Onsdag inngikk Vipers Kristiansand sin største sponsoravtale noensinne med storbanken DNB.

