Russisk EM-gull i parløp

Russerne hadde over seks poeng til gode på franske Vanessa James/Morgan Cipres og drøyt sju poeng til tyske Aljona Savchenko/Bruno Massot. Etter friløpet foran 10.000 tilskuere i en fullsatt hall i Ostrava seiret de fem poeng foran Savchenko/Massot.

James/Cipres måtte nøye seg med bronse.

For det tyske paret var EM-sølvet en stor opptur. Savchenko har nemlig slitt med en vond båndskade i ankelen, og deres forventninger var på forhånd små.

Savchenko felte gledestårer etter å ha fullført friløpet med en stor teip på ankelen.

Vinnerparet Tarasova/Morozov trenes for øvrig av Savchenkos tidligere makker Robin Szokolwy, som hun vant mange titler med.

Italiensk ledelse

Anna Cappellini og Luca Lanotte danset tidligere til ledelse i isdans. Milano-duoen håper å vinne tilbake tittelen de sist vant i 2014.

Cappellini/Lanotte satte ny personlig rekord for kortdansen med 76,65 poeng for et program med blues og boogie woogie.

- Vi har ventet på en slik prestasjon hele sesongen, så det var godt å få det til i EM. Men dette er ikke over. Vi er bare halvveis, sa Lanotte.

Italienerne leder et snaut poeng foran russerne Jekaterina Bobrova/Dmitri Solovjev. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron fra Frankrike, som har vunnet EM og VM de to siste årene, er nummer tre.

- Jeg er frustrert over de to feilene jeg gjorde. Vi mistet en del poeng på det, sa Papadakis.

Fridansen avvikles lørdag.

