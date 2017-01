Ny lagkamerat for Stefan Johansen

Grekeren leies ut for resten av sesongen. 25-åringen ble hentet til Werder Bremen fra østerrikske Rapid Wien for et år siden, men har fått får sjanser i Bundesliga under trener Alexander Nouri.

Den siste tiden har han måttet trene med reservene, og han ble ikke tatt med på treningsleiren i vinterpausen. Ved å flytte til London og engelsk mesterskapsserie håper han å få mer spilletid.

- Dette var en god løsning. Vi gleder oss over at Thanos har fått en utfordring på høyt nivå, sier Werder-direktør Frank Baumann.

