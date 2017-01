Nok en trener for Aleesami

Lopez, som er tidligere landslagsforsvarer for Uruguay, får jobben med å løfte Palermo til ny kontrakt i Serie A. I øyeblikket er det 11 poeng opp til trygg plass.

- Treneren har signert en kontrakt som gjelder til 30. juni 2018, og han vil bli presentert for mediene fredag, før laget reiser til Napoli, heter det i en uttalelse fra klubben.

42-årige Lopez etterfølger Eugenio Corino, som trakk seg onsdag. Palermo innledet sesongen med Davide Ballardini, men han ble erstattet av Roberto De Zerbi bare to uker ut i sesongen.

De Zerbi varte bare to måneder i jobben. Han fikk sparken etter at laget ble slått ut av La Spezia i cupen. Klubben hadde da også sju strake serietap. Tapsrekken, som er klubbrekord, økte til ni under Corini.

Rekken ble stoppet av en dramatisk 4-3-seier borte mot Genoa, men siden har resultatene igjen vært svake. Palermo er nest sist på tabellen før søndagens vanskelige bortekamp mot Napoli.

Samtidig som Aleesami fikk en ny trener, mistet han også en svensk lagkamerat. Oscar Hiljemark leies ut til Genoa for resten av sesongen, og i avtalen er også en opsjon på kjøp.

Aleesami og svenske Robin Quaison er gjenværende skandinaver i Palermo.

