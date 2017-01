Mexico-kaptein tvitret mot Trump-muren

- Ingen mur kan stoppe oss dersom vi tror på oss selv, tvitret 37-åringen i et innlegg ledsaget av en videosnutt hvor han skrur et frispark rundt muren og i mål i en kamp for Barcelona.

Marquez spilte sju sesonger for den spanske storklubben. Han har også spilt i Monaco og Verona i europeisk fotball, samt for New York Red Bulls i MLS. Nå er han tilbake i moderklubben Atlas.

Veteranen ble i 2014 den første som har vært kaptein for sitt landslag i fire VM-sluttspill på rad.

Trump har fulgt opp sitt kontroversielle valgløfte om å bygge en mur langs grensen til Mexico og få mexicanerne til å betale for den.

Marquez var ikke den eneste i fotballverden som kommenterte Trump-planene torsdag. Den tyske klubben Borussia Dortmund tvitret et bilde av sine tilhengere, en "gul mur" som støtter laget.

- Den eneste muren vi tror på, var teksten.

(©NTB)