Kroksæter: -Antidoping Norge kommer dårlig ut

Han mener Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær ikke har klart å ordentlig hull på saken under høringen på Ullevaal stadion.

- Jeg er fortsatt litt skuffet over prosessen. Det er for mange spørsmål som får stå ubesvart. Den siste halvtimen ble et kaos, sa Kroksæter til NTB før prosedyrene og utdypet:

- Antidoping Norge kom dårlig ut av det. Det er en betydelig avsporing det de holder på med. Jeg synes ikke de har klart å rydde helt i tidsbolken i det som skjedde i Seiser Alm og Livigno. I tillegg hører vi at en del forklaringer fra legen er blitt endret. Fokuset er blitt flyttet fra leppesår til andre ting.

Borer for lite

Kroksæter har fulgt høringen i forhandlingslokalet. Han har følt på nysgjerrigheten underveis.

- Vi sitter der av og til og har lyst til å rekke opp hånden for å få stilt et spørsmål. Jeg tror det er flere av oss som kjenner på at man borer for lite i hva som skjedde.

- Det blir veldig mye fokus på de norske forholdene. Det er en ting som overtrumfer alt som står i det norske regelverket, og det er WADA-koden. Den har alle signert, og den sier at man ikke kan stole på noe de tar imot fra andre, sier Kroksæter.

God dag

Han synes Johaug har kommet godt fra det under de muntlige forhandlingene.

- Forsvaret har en god dag i dag og hadde en grei dag i går. Therese og forsvaret kommer godt fra det. Jeg håper nesten for hennes del at det ikke blir snakk om frifinnelse, for da har vi det gående i CAS (Idrettens voldgiftsrett). Det kan bli en ubehagelig opplevelse, mener Adresseavisens sportskommentator.

