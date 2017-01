Klopp oppgitt over dommerstanden

Rødtrøyene jaktet finaleplass i onsdagens returmøte med Southampton hjemme på Anfield, men Liverpool klarte aldri å utligne gjestenes 1-0-ledelse fra første kamp. På overtid slo i stedet bortelaget til med en glitrende kontring og sørget for 2-0 sammenlagt. Shane Long ble matchvinner.

Dermed glapp en gyllen tittelmulighet for Klopp. Etter kampen mente tyskeren at Liverpool ble snytt for to straffer i sluttminuttene. Long slapp først unna ustraffet for det som så ut som en hands, og det fikk heller ingen konsekvenser da Divock Origi gikk i bakken etter en duell med Jack Stephens.

- Handssituasjonen er klar. Long hadde en tydelig hands. Mulig det ikke er interessant, og jeg leter ikke etter unnskyldninger, men det er veldig vanskelig å akseptere dette uke etter uke, sa Klopp.

- I en av de største kampene, mot Manchester United, sa alle til meg at det var en spiller som sto tydelig i offside i det oppbyggende spillet før deres utligning. Ingen snakket om det. Er det min jobb å påpeke det og risikere å få bot fordi jeg nevner det? Ingen kommer bort etterpå og sier "beklager, jeg så det ikke", la han til.

Liverpool har kun én seier på årets seks første kamper. Den kom i omkampen mot lille Plymouth i FA-cupen. Sist helg tapte Merseyside-laget 2-3 hjemme mot bunnlaget Swansea i Premier League.

(©NTB)