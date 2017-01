Kjenner tror ikke på full Johaug-frifinnelse

Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær sa i sitt innledningsforedrag at Johaug er å klandre for at hun fikk i seg det forbudte stoffet clostebol. Han henviste til det mye omtalte objektive utøveransvaret.

Johaugs advokat, Christian B. Hjort, hevdet på sin side at langrennsstjernen tok det ansvaret hun er pålagt ved å forhøre seg med daværende landslagslege Fredrik S. Bendiksen om bruk av Trofodermin var i konflikt med dopingbestemmelsene.

- Man har ikke skyld kun ved å bryte reglene, sa han i sitt innledningsforedrag.

- Vi mener hun har vist den forsiktighet man med rimelighet kan forvente av en toppidrettsutøver. Hun undersøkte personlig at kremen ikke inneholdt noe forbudt stoff med den beste kilden for slike opplysninger, nemlig landslagslege Bendiksen, tilføyde han.

Dette kjøper ikke idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner, som fulgte saken fra Ullevaal stadion sammen med rundt 70 pressefolk.

- Tung å svelge

- Vi hørte Hjorts begrunnelse der han prinsipalt går for frifinnelse. Det bygger på tilliten Johaug har og har hatt til landslagslege Fredrik Bendiksen. Med hans utdanning, erfaring fra over 30 år som lege, og det petimeteret han går for å være, mener han at det skal gjøre at hun er tilstrekkelig helt uten skyld, sa Kjenner til NTB etter høringens første dag.

- Hva tenker du om den påstanden?

- Den er tung å svelge etter min vurdering. Særlig med regelverket og utøveravtalen som sier at man skal sjekke opp. Når det ikke er gjort og man bruker en alternativ kontroll, tviler jeg på at domsutvalget kjøper det som fullverdig, forklarte Kjenner.

Tillitsforhold

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland har tidligere vært landslagstrener og kjenner seg igjen i tillitsforholdet mellom løpere og leger.

- Det er et ekstremt tillitsforhold mellom enkelte utøvere som har vært med lenge og legene, men utøverne må forholde seg til reglementet. Og reglementet sier at det er utøveren som har ansvaret, sier Aukland til NTB.

- Samtidig forstår jeg Johaug. Jeg skjønner at det er en veldig vanskelig situasjon, og det å overprøve eller sette spørsmålstegn ved en lege eller medisiner legen gir virker unaturlig. Men samtidig kan det ikke være slik at man kan stole kun på en lege. Da vil man støtte opp om et system der man er avhengig av enkeltpersoner i stedet for seg selv. Det kan man ikke akseptere, legger han til.

Aukland tror denne saken har åpnet øynene til utøverne.

- Den har belyst problematikken i stor grad. Utøvere blir veldig bevisste på å sjekke selv, også er det dette med at det er medisin fra utlandet. Da skal det blinke noen lamper.

