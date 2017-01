Kjenner åpner for frifinnelse

Kjenner har fulgt dopinghøringen i en av norgeshistoriens mest omtalte dopingsaker på nært hold de siste dagene. Etter at dommer Ivar Sølberg hadde avsluttet forhandlingene torsdag hadde idrettsjuristen følgende vurdering av høringen:

- Jeg trodde på forhånd at Antidoping Norge ville vinne fram med sitt standpunkt om 14 måneders utestengelse, og den første dagen synes jeg det gikk mye i den retning. Så synes jeg dagen i dag blåste veldig i favør av Johaug.

Den erfarne idrettsjuristen mener forklaringene til tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen og langrennsdronningen Marit Bjørgen styrket Johaugs sak.

Bjørgen hevdet blant annet at hun i likhet med Johaug ville stolt fullt og helt på Bendiksens forsikring om at den mye omtalte Trofodermin-kremen ikke inneholdt forbudte stoffer.

- Når Bjørgen, som har vært på landslaget i 17 år, sier hun ville handlet på nøyaktig samme måte i tilsvarende situasjon, taler hun på vegne av hva som er oppfatningen blant de aktive. Når man da kan fastslå at Johaugs handlemåte ikke avviker fra det som anses å være normalt, kan jeg vanskelig se at hun er å bebreide, sa Kjenner.

Vanskelige vurderinger

I sine prosedyrer forsøkte både Antidoping Norges advokat Niels Kiær og Johaug-advokat Christian B. Hjort å trekke paralleller til tidligere dopingdommer som kan være relevante for vurderingen av Johaug-saken.

Kjenner er usikker på hvilke saker som eventuelt er mest relevante for den jobben domsutvalget nå står foran.

- Det er sånn at ingen saker er like, så det er begrenset hvilken betydning andre saker har. I noen saker er det ikke nok å legge vekt på råd fra legen, i andre saker er det derimot tilstrekkelig. Det er ulikt. Det er nok som Hjort sier at hver sak må vurderes individuelt, sa han.

Han mener domsutvalget i ukene som kommer i første rekke står overfor følgende vurdering:

- Terskelen for å komme over i det som anses som uaktsomt, som i regelverket heter ubetydelig utvist skyld, er så liten. Du skal veldig lite utenfor det som anses som "ikke skyld" før du er å bebreide, og det er den vanskelige vurderingen dommerne nå må ta, sier han.

- Jeg er veldig glad for at jeg ikke er dommer i denne saken, tilføyer han.

Ankemulighet

- Hva avgjør om Johaug har passert denne terskelen?

- Det er spørsmålet om hun til tross for rådene fra legen burde ha gjort noe mer (for å sjekke kremen). Hjort har vært veldig tydelig på at hun har gjort det man kunne forvente ved å spørre legen, så blir det spennende å se om dommerne følger det resonnementet, sier Kjenner.

Dom i saken er mot Therese Johaug er ventet i løpet av tre uker. Antidoping Norge vil ha skistjernen utestengt i 14 måneder. Johaugs advokat ba om frifinnelse.

Verdens Antidopingbyrå (WADA), Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Antidoping Norge kan alle anke dommen. Anken rettes enten til idrettsforbundets appellutvalg eller direkte til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Kjenner sier følgende om muligheten for at en frifinnelse vil bli anket:

- Begrunnelsen som dommerne kommer fram til avgjør det. Skal dommen bli respektert av WADA og FIS, må dommerne skrive en særdeles god begrunnelse. Også med henblikk på annen rettspraksis.

- Du tror ikke en frifinnelse automatisk fører til en anke?

- Nei, det gjør det ikke.

