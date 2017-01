Kilde og Jansrud slo kraftig tilbake

- Jo, det satt bedre i denne treningsomgangen enn i utforrennet i Kitzbühel sist helg. Nå hadde jeg en veldig god følelse fra start til mål, sa Kilde til NTB.

I den isete og utfordrende Hahnenkamm-traseen gjorde de feil på feil på feil og endte langt ned på resultatlisten. Kilde ble nummer 24, mens Jansrud falt helt ned til 36.-plass og fikk ikke engang verdenscuppoeng.

Torsdag slo de skikkelig tilbake med de to beste tidene i den første gjennomkjøringen i Garmisch. Kilde var aller raskest og kom inn til 1.55,42. Jansrud var 1,06 sekund bak etter å ha ledet da han kjørte over mållinjen fra startnummer 11. Det holdt inntil Kilde kom som 20. mann.

- Vi tok de to første plassene på denne treningen. At jeg har såpass stor margin til de andre gir meg et overtak før vi skal i gang for alvor fredag og lørdag, fortsatte Kilde.

Det er det avlyste rennet fra Wengen som skal kjøres fredag.

Store hastigheter

Kilde sa at det var fine forhold i Garmisch-traseen på treningen torsdag. Underlaget var en fin blanding av snø og is.

- Det gikk fort. Hastighetene var store i perioder av løypa, men for mitt vedkommende gikk det jevnt over bra. Likevel må jeg vel innrømme at jeg har litt å gå på øverst oppe i traseen. Det var i alle fall godt å kjenne at farten var der, sa han.

Canadieren Manuel Osborne-Paradis var tredje raskest. Han var ni hundredeler bak Jansrud. Dette gir de to nordmennene en "flying start" for Garmisch-helgen, der det står to utforrenn og storslalåm på programmet i den siste fartsfesten før VM i St. Moritz.

Dominik Paris, som vant i Kitzbühel, markerte seg ikke i den første gjennomkjøringen i Tyskland og kjørte inn til en skuffende 22.-plass. Han var 2,78 sekunder bak Kilde.

Viktig

Det skal kjøes to utforrenn og storslalåm i Garmisch. Deretter er det en såkalt City-event i Stockholm som står på programmet før VM i St. Moritz, som innledes med super-G for kvinner 7. februar og for menn dagen etter.

- Det er helt klart at det er viktig å kunne markere seg før VM. Dette er jo siste sjansen vi får i fartsøvelsene før St. Moritz, og det er ikke til å legge skjul på at en god innsats her vil styrke selvtilliten og godfølelsen før VM, understreker Aleksander Aamodt Kilde overfor NTB.

Adrian Smiseth Sejersted var også påmeldt til rennet i Garmisch, men han stilte ikke til start på treningen torsdag. I stedet kjørte han europacup i Meribel i Frankrike.

