Kiær holdt fast på 14 måneders utestengelse

- Sakens kjerne dreier seg om Therese Johaugs aktsomhet. Påtalenemnda mener hun har vært uaktsom, uansett om det er i mindre grad ved at hun ikke gjorde andre undersøkelser av tuben enn å spørre legen. Vi mener at 14 måneder er en passende utestengelse, sa advokat Niels R. Kiær, som fører saken i domsutvalget på vegne av Antidoping Norge, i starten på sin prosedyre i dag to av forhandlingene i domsutvalget til Norges Idrettsforbund.

Kiær leste direkte opp fra koden til Verdens antidopingbyrå (WADA).

- Grunnlaget for denne saken er utøvers plikt til å ikke ha et forbudt stoff i kroppen, fordi det er utøver i siste instans som har mulighet til å sørge for at man er ren, sier Kiær.

WADA-koden sier: "Det er utøverens ansvar at man ikke har forbudte stoffer i kroppen, og man er selv ansvarlig for alle stoffer."

Det er utøvers personlige plikt. Man kan i de fleste tilfeller unngå dopingsaker, men det er utøverne selv som kan påvirke dette.

- Hun har brutt aktsomhetsplikten, poengterte Kiær.

Rett før prosedyren ble innledet mente han at det hadde betydning at Johaug ikke hadde oppsøkt informasjon om antidoping.

- Hun har vært utøver i ti år. Antidoping Norge har masse informasjon tilgjengelig om antidopingarbeid. Det kan ikke utelukkes at utøver blir mer bevisst hvis man gjennomgår informasjon og er opptatt av antidopingspørsmål. Det ville ha endret faktum i saken.

