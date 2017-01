Johaug ville gjort det samme igjen

Det sa skistjernen mot slutten av formiddagsøkta under andre dag av dopinghøringen på Ullevaal stadion torsdag. Der ble Antidoping Norges mye omtalte "Ren utøver"-program igjen et tema.

Opplæringsprogrammet skal gi utøvere informasjon om hvordan man skal opptre for å unngå å bli innblandet i dopingsaker.

Dommer Ivar Sølberg ville vite om programmet konkret tok for seg forholdet mellom utøver og landslagslege, og om det eksplisitt fremgår at en utøver må gjøre egne undersøkelser rundt et medikament - ved siden av å lytte til legens råd.

Det kunne ikke Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær bringe klarhet i.

Therese Johaug hadde ikke gjennomført Ren utøver-programmet på det tidspunktet som dopingsaken mot henne oppsto, men har gjort det i ettertid. På spørsmål om skistjernen ville ha opptrådt annerledes etter å ha gjennomført programmet, svarte hun:

- Jeg ville fortsatt stolt på eksperten, som er landslagslegen. Det er det tryggeste jeg kan gjøre, sa hun kontant.

Også appen Verdens Antidopingbyrå (WADA) har opprettet slik at utøverne kan kontrollere eventuelle medikamenter mot en legemiddelliste, ble et tema før lunsj torsdag.

Johaug kunne fortelle at appen ikke har latt seg laste ned til android-mobiltelefoner, som hun selv har.

- Jeg vet at i oktober var det mange på laget som var frustrert, siden de ikke fikk lastet ned appen, sa Johaug.

