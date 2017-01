Hjort: - 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket

- 14 måneder eller mer vil helt sikkert bli anket, sa Hjort til NTB.

Han har under de muntlige forhandlingene vært veldig tydelig på at Johaug bør frikjennes, og at hun i hvert fall ikke skal ha de to tilleggsmånedene som Antidoping Norge ønsker.

- Jeg mener i korthet at Therese gjorde det en kan forvente av en toppidrettsutøver, nemlig spørre en ekspert (lege Fredrik Bendiksen), sa Hjort da han møtte pressen torsdag ettermiddag.

- Det ligger i kortene hennes at hun ønsker å være med i OL når du er verdens beste skiløper, sa Hjort til SVT.

Han omtalte de muntlige forhandlingene som gode. Spesielt har dette med "Ren utøver" dukket opp.

- Det er interessant. Det viser at det har vært uklart hva som har vært handlepliktene til utøverne, sa Hjort.

Ikke nok å snakke med en ekspert

Niels R. Kiær har representert Antidoping Norge i de muntlige forhandlingene.

- "Ren utøver" er en av flere kilder om kunnskap til antidoping. Det kan en utøver selv velge å ta del av. Vi mener at det hadde skjerpet aktsomheten, dersom hun (Johaug) hadde bedt om mer fra Antidoping Norge, sa Kiær til NTB.

- Det er riktig å snakke med fagfolk (lege), men utøveren har selv ansvaret. Du må gjøre noe mer kvalifisert enn å spørre legen; hvilke stoffer inneholder dette eller å se på tuben, påpekte Kiær.

(©NTB)