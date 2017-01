Federer til finale etter thriller

Dermed er Federer klar for sin 28. Grand Slam-finale og den sjette i Melbourne. Det var helsveitsisk duell mellom eleganten Federer og sluggeren Wawrinka i torsdagens semifinale. Det ble 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 og 6-3.

- Takk gud. Jeg følte meg i bra slag gjennom hele kampen egentlig, også i det tredje settet. Men jeg begynte å slite med serven, og han kom tilbake. Det var tett og jevnt, og det var på langt nær lett, sa Federer i sitt seiersintervju ute på banen.

Veteran Roger Federer viste litt mer rutine i det første settet. Spillerne fulgte hverandre som skygger og holdt sine servesett til 5-5. På stillingen 6-5 klarte Federer å bryte landsmannens serve og settet til 7-5.

Da Federer brøt til 4-2 i det andre settet ble Wawrinka forbannet og lot det gå ut over racketen som gikk i knas. Den 35 år gamle veteranen holdt sine server og tok settet 6-3.

Den fire år yngre Wawrinka hadde uforholdsmessig mange upressede feilslag i de to første settene. Det holder ikke når det er snakk om semifinale i årets første Grand Slam-turnering.

Fikk behandling

Han skjerpet seg derimot kraftig, og på stillingen 2-1 i det tredje settet var Wawrinkas første servebrudd et faktum. Federer begynte å gjøre en del enkle feil. Stan "the Man" utnyttet mulighetene han fikk og ga seg ikke før han hadde tatt settet 6-1.

Wawrinka fikk behandling for sitt høyre kne før det tredje settet. Det syntes å ha hjulpet, for han satte opp tempoet som Federer ikke helt hang med på.

Han åpnet det fjerde settet ved å bryte Federers serve. Det var det sjette gamet på rad og det var det tredje strake bruddet til Wawrinka i kampen. Federer klarte derimot å bryte tilbake til 1-1. På stillingen 4-4 koblet Wawrinka ytterligere grep om settet da han brøt til 5-4 og servet hjem settet blankt til 6-4.

For første gang på 22 møter måtte en kamp mellom de to spillerne avgjøres i et femte sett. Foran det avgjørende settet måtte Federer ha medisinsk behandling. De to fulgte hverandre, men Federer måtte slite litt mer for å holde sine servegame. Først og fremst fordi Wawrinka begynte å returnere bedre.

- Jeg slet med en beinskade. Jeg pleier ikke ta medisinsk behandling, men tenkte at jeg også kunne ta en etter som Stan hadde hatt en tidligere. Federer ville ikke utdype hva skaden gikk ut på. Han hadde heler ingen synlig bandasje på kroppen.

- Det var et sted på beinet, smilte Federer lurt etter kampen, og viste med hendene fra hoften og ned hvor skaden var lokalisert.

Sju år siden sist

På stillingen 3-2 fikk derimot Wawrinka problemer, og Federer kunne bryte til 4-2. Han gjorde ingen flere feil i kampen og tok hjem settet 6-3.

- Jeg reddet to breakpoeng. Jeg begynte å serve bedre og var mer avslappet. Det var nok årsaken til at jeg klarte å ro i land denne kampen, sa Federer.

For sju år var Federer i sin siste i finale i Australian Open. Den siste seieren av 17 i Grand Slam-sammenheng var for øvrig i Wimbledon i 2015.

Roger Federer har vunnet Australian Open fire ganger (2004, 2006, 2007 og 2010).

Wawrinka har tre Grand Slam-titler å se tilbake på. Han vant i Australia i 2014, Roland-Garros i 2015 og US Open i 2016.

Søndagens finale spilles mellom Federer og vinneren av fredagens semifinale mellom Rafael Nadal og Grigor Dimitrov.

(©NTB)