Bendiksen har startet sin forklaring

Den tidligere landslagslegens forklaring var i utgangspunktet det første som skulle skje torsdag, men dagen startet i stedet med at Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort, stilte et oppfølgingsspørsmål om "Ren Utøver" til sin klient.

Bakgrunnen for dette spørsmålet var at det i Therese Johaugs langtidskontrakt med skiforbundet ikke sto noe om "Ren Utøver"-programmet. Det til tross for at skiforbundet har det som standard i sine utøverkontrakter, sa Hjort.

Deretter startet Bendiksen sin forklaring. Hjort innledet med å spørre om hans bakgrunn og CV.

I likhet med onsdag ankom Johaug Brann-losjen på Ullevaal til et enormt medieoppbud. Som dagen før måtte fotografer forlate salen etter å ha tatt bilder i rundt fem minutter.

På første rad sitter Johaugs kjæreste Nils Jakob Hoff og to av Johaugs venninner.