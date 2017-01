Bendiksen forsto alvoret

Det kom fram da den tidligere landslagslegen forklarte seg under forhandlingene i domsutvalget torsdag formiddag.

- Jeg skjønner sammenhengen med engang han leser clostebol. Jeg har sagt tidligere at jeg leste på pakken, og da jeg hører clostebol kobler jeg det jeg har lest på apoteket. Da er det sånn at jeg bruker veldig kort tid på å forstå alvorligheten. Jeg skjønner at det er krise. Det er sånn at når man jobber på idrettslege på dette nivået, så er det verste scenarioet at en av dine utøvere tester positivt for doping. Dette er det vi er redde for bestandig, sier Bendiksen.

Han forklarte at det nesten ikke er til bære det han har gjort.

- Så har vi den bekjennelsen at jeg har gjort en faglig feil. En ting er at det går på meg og mitt omdømme, så har man det at det er en faglig feil som går utover en uskyldig utøver. Det er nesten ikke til å bære.

Bendiksen forteller om møtet han hadde med Johaug og flere andre involverte i Oslo den samme dagen som de har fått vite om den positive prøven.

Advokat Christian B. Hjort spurte også om dopingmerket på pakken. Det kom opp første gang under pressekonferansen.

- Der er jeg helt ærlig. Det er Siri Avlesen fra TV 2 som får opp dette på sin telefon og viser dette til meg på pressekonferansen. Jeg skjønner ingenting. Jeg har aldri sett det før. Verken på apoteket eller hotellet i Livigno. Jeg har fått høre i etterkant at det er noe de er pålagt å bruke i Italia. Dette er ikke noe vi bruker i Norge. Det er første gang jeg ser det i spørsmål-svar-runden. Det var et sjokk. Da skjønner jeg ingenting. Det kom som en ekstra belastning den dagen, sier Bendiksen.

(©NTB)