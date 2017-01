Bendiksen bryter tausheten i Johaug-saken

Bendiksen har ikke uttalt seg om dopingsaken mot Therese Johaug siden Norges Skiforbund offentliggjorde saken på en pressekonferanse i oktober i fjor. Bendiksen påtok seg der ansvaret for at Johaug hadde fått i seg det forbudte stoffet clostebol og trakk seg som landslagslege med øyeblikkelig virkning.

Onsdag startet dopinghøringen i Johaug-saken. Påtalenemnda i Antidoping Norge har lagt ned påstand om at 28-åringen fra Dalsbygda utestenges i 14 måneder. Skistjernens juridiske støttespillere hevder på sin side at hun må frifinnes.

Striden står om Johaug selv er å klandre for den positive dopingprøven – og eventuelt i hvilken grad. Her står forholdet til tidligere landslagslege Bendiksen helt sentralt.

Hadde full tillit

Johaugs advokat Christian B. Hjort hevdet i sitt innledningsforedrag onsdag at Johaug tok det ansvaret hun er pålagt ved å forhøre seg med landslagslege Bendiksen om bruk av kremen Trofodermin var i konflikt med dopinglista. Den erfarne legen skal ha gitt et utvetydig grønt lys, hvilket resulterte i at Johaug ikke foretok nærmere undersøkelser av medikamentet.

Johaug har ifølge reglene et objektivt ansvar for ikke å få i seg et forbudt stoff, men det er ikke det samme som skyld, hevdet advokat Hjort onsdag.

- Vi mener hun har utvist den forsiktighet man med rimelighet kan forvente av en toppidrettsutøver. Hun undersøkte personlig at kremen ikke inneholdt noe forbudt stoff med den beste kilden for slike opplysninger, nemlig landslagslege Bendiksen, tilføyde han.

Johaug selv forklarte seg inngående om forholdet til Bendiksen, som hun hadde full tiltro til.

- Med Fredrik, som har jobbet med mange landslag og har vært sjeflege i OL, stoler jeg hundre prosent på det han sier, og føler ikke jeg trenger å gjøre ytterligere undersøkelser, sa 28-åringen og tilføyde at den høyt ansette legen framsto som en "god og trygg mann".

Spent Kjenner

Torsdag skal Bendiksen selv gi sin fremstilling av hendelsesforløpet. Det er ventet at den, som tidligere, sammenfaller med Johaugs versjon. Bendiksen har tidligere forklart at han ikke helt forstår hvordan han kunne overse at kremen han kjøpte til Johaug i italienske Livigno inneholdt forbudte stoffer.

Etter at den tidligere landslagslegen har gitt sin forklaring, skal Marit Bjørgen i vitneboksen på Ullevaal stadion. Det er ventet at langrennsdronningen fra Rognes vil underbygge Johaugs bilde av Bendiksen som en mann alle stolte hundre prosent på.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner mener det knytter seg spenning til forklaringene som kommer torsdag.

- Det spennende er først og fremst Bendiksens forklaring. Hvordan han kunne overse både bol-betegnelsen på tuben og esken, og dette forbudsskiltet med at det er doping. Vi har vel hørt at han har vært i en vanskelig familiær situasjon tidligere og hatt problemer, men på direkte spørsmål fra Johaug om den (kremen) er tilrådelig å bruke, svarer han jo ja. Det er noe som ikke stemmer helt der, så det blir spenning fram til hans forklaring, sier han til NTB.

Torsdagen avsluttes med prosedyrer.

