Aukland: -Johaug virker motivert

Den tidligere landslagsløperen er spent på hvilket utfall saken får etter to dager med muntlige forhandlinger på Ullevaal stadion.

- Det jeg registrerer spesielt er at Johaug er motivert til å komme tilbake til skisporet. Hun er veldig opptatt av hvor lang straffen eventuelt vil være. Det vitner om at hun vil tilbake så fort som mulig. Det er imponerende med tanke på det hun har vært gjennom, sier Aukland til NTB.

Johaugs landslagsvenninne Marit Bjørgen var torsdag i vitneboksen. Hun fortalte om tillitsforholdet mellom utøver og lege.

- Det er skapt en usikkerhet rundt om Johaug har fått en tydelig beskjed om at det ikke er tilstrekkelig å høre på legen. Det er dette hele saken dreier seg om. Jeg kan forstå at det er en vanskelig sak. Dette viser at det har vært en praksis hvor legens ord er viktigere enn faktisk egne undersøkelser. Det er akkurat nøkkelpunktet i saken. Johaug mener hun har gjort det hun kan, sier Aukland og fortsetter:

- Landslagslegen har et veldig godt tillitsforhold til spesielt løpere som har vært lenge på landslaget. Det er ikke uvanlig at utøvere stoler 100 prosent på legen. Et kritisk spørsmål er hvordan de kan ha hatt et system der man legger alt på en person. Hvorfor var det ikke et kontrollsystem for å unngå slike situasjoner?

Det er uklart når Norges Idrettsforbunds domsutvalg vil fatte sin beslutning i saken. Antidoping Norges påtalenemnd har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse.

Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå (WADA), Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff. Anken rettes enten til idrettsforbundets appellutvalg eller direkte til Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Sistnevnte er siste instans.

(©NTB)