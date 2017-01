Tom-Eirik Skarpsno gir seg i Haslum

Det melder håndballklubben i en pressemelding. Skarpsno har ledet Haslum til tre seriemesterskap, tre NM-gull og to sluttspill. Når sesongens sluttspill i mai er over, gir Skarpsno seg etter 15 år i klubben.

- Jeg har lyst på litt nye utfordringer, og nå følte jeg at tiden var inne for å gjøre noe nytt. Jeg har tilbakt så å si hele "håndball-livet" mitt i Haslum. Det skal bli spennende å få ta fatt på nye utfordringer, for det har jo aldri prøvd før, sier Skarpsno.

- Vi er svært takknemlige for den innsatsen Tom-Eirik har lagt ned i klubben, sier Haslums styreleder Knut Gulbrandsen.

Haslum er allerede i gang i jakten på en ny trener. Klubben forventer å ha den nye treneren klar om ikke altfor lenge.

