Svensk ekspert: - Kommer ikke under ett år

Johaugs advokat Christian B. Hjort nedla i sitt innledningsforedrag påstand om frifinnelse, subsidiært en straff "vesentlig kortere enn 12 måneder" for "ubetydelig skyld".

- Når det gjelder anabole steroider, kan man ikke gå under ett år. Det ville i så fall være om hun kunne bevise at noen hadde smurt salven på henne mens hun sov, sier Forsgren til TT.

Forsgren, som jobber med dopingsaker i Sveriges idrettsforbund, sier at konsentrasjonen av clostebol i Johaugs dopingprøve, 13 nanogram/milliliter, ikke er viktig.

- Når det gjelder anabole steroider og hormonpreparater, er grensen null. Ved positive prøver gjelder i utgangspunktet fire års utelukkelse, men om utøveren kan vise at inntaket ikke ble gjort bevisst for å øke prestasjonsevnen, så er rammen i utgangspunktet to år, sier han.

Johaug brukte salven som inneholdt clostebol mot en solbrent leppe etter å ha fått den fra landslagets daværende lege.

- Antidoping Norge har kommet til at hun har ansvar for dopingforseelsen, men ikke fullt ansvar, sier Forsgren.

Derfor er påstanden om straff 14 måneders utelukkelse.

(©NTB)