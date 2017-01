Overlegen Tande: - Jeg prøver å hjelpe disse andre til å ta meg igjen

- Det er godt å vite at hoppingen min er så god, sier Tande til NTB.

- Jeg prøver å hjelpe disse andre til å ta meg igjen, fortsetter onsdagens suverene norgesmester.

Ski-VM i Lahti om én måned er vinterens store mål, etterfulgt av nyvinningen Raw Air.

Dopingkontroll

Ingen var i nærheten av Tandes svev i noen av omgangene i Granåsen. Tande ledet med 11,9 poeng etter 1. omgang.

- Jeg var veldig sikker på at det gikk veien etter førsteomgangen. Jeg måtte bare stå på beina. Skulle jeg tapt NM-gullet, måtte jeg tryne. Jeg var helt sikker på at jeg skulle klare å stå, sier Tande.

Med hopp på 138 og 140 meter tok Tande et overlegent NM-gull. Tidligere i sesongen har Tande vunnet NM-rennet i normalbakken.

- Jeg setter NM-gull veldig høyt. Det er noe jeg alltid har drømt om, både i stor og normal bakke, sier KIF-hopperen.

Han måtte i dopingkontroll etter NM-triumfen.

- Dette blir en sen kveld. Jeg står her og prøver å kjenne om jeg må. Problemet er at jeg tømte meg før 2. omgang, sier Tande.

Han fylte 23 år tirsdag og sørget for å gi seg selv en fin gave dagen derpå.

Stabilitet

I renn etter renn er han helt der oppe. Og det til tross for en skadepreget oppladning både sist sommer og før vintersesongen.

- Jeg var litt usikker før sesongen, og jeg er litt overrasket over at jeg er så stabil. Jeg føler jeg har veldig god kontroll på det jeg driver med. Da er det også lettere å være stabil, mener Tande.

- Dette er et resultat av hard og systematisert trening over mange år, og en veldig spissing før sesongen. Etter skadeperioden er det blitt langt færre hopp, noe som gjør at jeg må være bedre og mer på allerede i førstehoppet i en ny bakke. Det har tvunget meg til mer kvalitet i alle hopp, sier onsdagens gullvinner.

For lett match

Forfang hoppet 132,5 og 137,5 meter og sikret sølvet, mens bronsen gikk til Sprova-hopper Andreas Stjernen. 1,5 poeng skilte mellom Forfang og Stjernen.

- Jeg er veldig fornøyd med annethoppet mitt. Det var litt rusk i førstehoppet. Jeg klarte å gjøre en endring, som jeg er veldig fornøyd med. Jeg tok litt mindre i. Det funket å sette ned tempoet, sa Forfang.

- Jeg gir Daniel litt for lett match i 1. omgang. Da kan jeg ikke gi ham en fight om seieren, sa Stjernen til NRK.

Tom Hilde, Robert Johansson, Anders Fannemel og Joachim Hauer fulgte på plassene bak. Robin Pedersen, sønn av tidligere landslagssjef Trond Jøren Pedersen, ble nummer åtte.

