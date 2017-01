Laboratorielederen: - Lav konsentrasjon i prøven

- Ut fra vår erfaring med analyser av steroider i urin er det en lav konsentrasjon. Ved oralt inntak eller injeksjon av steroider kunne vi forvente en konsentrasjon 100 eller 1000 ganger høyere, sa hun da hun vitnet i saken mot Johaug.

Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær spurte om resultatet er forenlig med bruk av Trofodermin i 11 dager.

- Vår analyse er forenlig med hennes forklaring om bruk av Trofodermin, men vi kan ikke utelukke annen bruk, sa Dehnes.

Hun sa at en lav konsentrasjon kan stamme fra en stor dose inntatt for lenge siden. Imidlertid er det ikke indikasjoner på at dette er tilfelle.

- Hvis man inntar en stor dose med et anabolt steroid, vil man forvente å se en effekt på de naturlige steroidene. Etter det jeg så, var det ingen påvisbare endringer i Johaugs steroidprofil, sa Dehnes.

Det var Aker-laboratoriet som analyserte Johaugs prøve og påviste en konsentrasjon på 13 nanogram/milliliter urin. Dehnes opplyste at prøven ble analysert på vanlig måte, og at analysen av B-prøven bekreftet funnene i A-prøven.

Hun sa at clostebol har vært en del av analysen siden begynnelsen av 1990-tallet.

