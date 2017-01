Klopp vil gjøre Gerrard til manager

Tidligere Liverpool-spiller Gerrard slutter seg i februar til gamleklubben for å bidra på trenersiden i ungdomsakademiet. Klopp gir nå klar beskjed om at 36-åringen kan regne med hans støtte når han nå går løs på en ny karrierevei innen fotballen.

- Vi har hatt en veldig lang og god samtale, sier Klopp.

- Alle her vet enda bedre enn jeg at han er en strålende kar, og for meg var det viktig å vite hva Steven ønsker. Han ønsker å bli manager i framtiden, og det er artig, tilføyer tyskeren.

Gerrard har allerede fått med seg noen råd på veien.

- Fra min side sa jeg alt jeg kunne for å hjelpe ham til å bli den beste manageren han kan bli. Jeg er klar for dette (å hjelpe), og jeg gjør det gjerne, sier Klopp.

Tyskeren mener det er ideelt å starte læreprosessen på ungdomsnivå.

- Nå er han i akademiet, og det er bra for oss og perfekt for ham, sier Klopp - og legger til:

- Det å bli manager er noe man må lære seg, og når en person som Steven Gerrard er klar for å gå stegene, er det fantastiske nyheter for fotballen.

Liverpool møter onsdag Southampton til returkamp i ligacupens semifinaler. Det første oppgjøret lagene imellom endte 1-0 til Southampton.

