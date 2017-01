Kjip utsettelse for ferdigtrent Lihaug

- Da jeg fikk vite dette en halv times tid før alle andre sist søndag, var det en sinnssykt kjip melding å få. Jeg var jo ferdigtrent og i fantastisk god form, sier Lihaug til NTB.

All den tunge treningen var unnagjort. Det var sparringen også. Det lille som gjensto var å spisse det lille ekstra på formen og å samle overskudd.

Han skulle ut i sin 19. kamp som profesjonell. Til nå er det blitt 16 seirer (9 på knockout) og to nederlag. Han skulle opp mot tsjekkeren Tomas Adamek i Spektrum. Han står med 25 seirer, 14 nederlag og to uavgjorte kamper på rekordlisten sin.

Adamek blir fortsatt motstander, men nå er kampen og stevnet flyttet til 24. februar. Årsaken til det er at Cecilia Brækhus pådro seg en skikkelig influensa. Hun har treningsforbud denne uken, mens teamet hennes jobber med å få på plass et alternativt treningsopplegg den siste måneden før hun møter Klara Svensson.

Rolig

- Det koster temmelig mye penger å ligge på treningsleir i Oslo, så da beskjeden om utsettelsen kom, pakket jeg sammen og reiste rett hjem til Bergen, forteller Lihaug.

Det samme gjelder for de andre norske proffene som forberedte seg i Oslo. Både Alexander Hagen og Kevin Melhus roet det også ned.

- For meg kommer det til å bli en rolig uke hjemme i Bergen nå. Jeg holder det i gang og trener hver dag, men ikke med samme intensiteten som tidligere. Hva som skjer etter at denne uken er over, er ikke helt avklart, men mye tyder på at jeg kommer til å ta en uke med trener Trevor Ambrose her i Bergen. Da kommer det til å bli normal boksetrening, forklarer Lihaug.

Han må også ta stilling til hvor han skal legge de siste 14 dagene med oppkjøring og sparring. Det kan bli at han velger Oslo, men det kan også hende han satser på et opphold i Berlin eller et annet sted i Europa. Han vil ta avgjørelsen sammen med trenerne og teamet han har rundt seg.

- Å få en slik beskjed så tett opp til kampen har jeg aldri vært med på tidligere, men det er proffboksing det dreier seg om, så ting som dette kan skje. En gang tidligere har jeg vært borti noe tilsvarende, sier Lihaug som har mye og god trening i kroppen. Derfor mener han at en måned fra eller til ikke gjør noen forskjell annet enn i positiv retning.

Usikkert

Hva Cecilia Brækhus kommer til å gjøre, er per i dag helt usikkert.

- Først og fremst må vi forholde oss til hva legen sier. Det eneste som er klart er at hun har treningsforbud denne uken, men det blir opp til legen å friskmelde henne til å starte treningen igjen, sier Kyrre Merg, Brækhus' pressetalsmann til NTB.

- Vi jobber med alternative opplegg nå. Det kan hende vi fortsetter treningen her i Oslo, men det kan også bli aktuelt å reise bort. Alt er usikkert, men det jobbes med ulike planer, fortsetter Merg.

Han kjørte den siste sparringspartneren til Gardermoen onsdag, men sier det selvsagt kan bli aktuelt å hente noen av dem tilbake igjen, for Brækhus må ha en ny dose sparring før kampen mot Klara Svensson.

Cecilia Brækhus skal ut i sin 30. proffkamp. Til nå er alle vunnet, og hun setter alle mesterbeltene sine i weltervekt på spill mot svenske Svensson som må finne seg i å være outsider.

