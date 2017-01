Kjenner: - Veldig spesielt å vente en uke

- Det er en veldig tradisjonell framstilling fra ADNs side. Det som har skapt litt overraskelse er vel mengden av forbudte stoffer som var i prøven. Vi har hatt noen antakelser ut fra sammenlignbare saker, men det ligger godt over de verdiene vi kjenner fra før, sa han til NTB.

Konsentrasjonen i Johaugs prøve var 13 nanogram/milliliter.

- Og så var det at skiforbundet ble informert om den positive prøven før Therese. Det er et avvik fra rutinene til ADN. Og at det gikk en uke før hun ble avhørt er veldig spesielt, sa Kjenner.

Han mener ikke at mengden av clostebol i prøven vil ha noen betydning for sakens utfall.

- Nå har fagfolk bekreftet at analyseresultatet er i samsvar med den mengde krem hun har hatt på leppene sine, så da blir ikke det noe ytterligere tema. Man har akseptert at dette er rimelig ut fra det hun har oppgitt, sa han.

At forbundet ble varslet først får heller ingen betydning.

- Nei, det går på rutinene til ADN.

Kjenner slår også fast at det nå er bekreftet at Fredrik S. Bendiksen kjøpte kremen.

- Det er ingen uenighet om faktum slik det framstilles. Når Bendiksen til overmål har betalt med kredittkort, er all tvil om hvem som kjøpte kremen ute av verden.

