Johaug kjemper for frifinnelse

Onsdag startet høringen i én av norgeshistoriens mest omtalte dopingsaker på Ullevaal stadion. Påtalenemnda i Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse for Johaug, mens skistjernen og hennes juridiske rådgivere ber om frifinnelse.

Den første høringsdagen brakte få nye opplysninger inn i det allerede kjente sakskomplekset.

Konsentrasjonen av det forbudte stoffet clostebol i Johaugs dopingprøve, 13 nanogram per millimeter, har ikke tidligere vært kjent. Lederen for antidopinglaboratoriet ved Aker sykehus, Yvette Dehnes, beskrev i sitt vitnemål konsentrasjonen som lav og opplyste at resultatet samsvarer med Johaugs forklaring om at stoffet stammer fra bruk av kremen Trofodermin mot en solbrent leppe.

Enig om hendelsene

Onsdagens høring ble videre en bekreftelse på at det hersker bred enighet mellom partene om selve hendelsesforløpet.

Antidoping Norge har gjort sine undersøkelser i saken, men har ikke funnet bevis for at versjonen Johaug og tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen har gitt ikke stemmer.

Johaug har hele tiden hevdet at hun fikk salven med det forbudte stoffet av Bendiksen under skilandslagets treningsleir i Livigno tidlig i september i fjor. Bendiksen har bekreftet dette, og hevder han ikke registrerte at kremen inneholdt clostebol.

Den erfarne landslagslegen fikk heller ikke med seg dopingmerkingen som etter alle solemerker sto på esken med Trofodermin. Det samme overså Johaug før hun tok kremen i bruk.

Skistjernen forklarte seg onsdag detaljert om minuttene som gikk fra hun fikk kremen av Bendiksen 4. september og til hun smurte den på leppene kort tid etterpå.

Skyld eller ikke?

Enigheten mellom partene i saken stopper ved hendelsesforløpet. Antidoping Norges advokat Niels Kiær sa i sitt innledningsforedrag at Johaug er å klandre for at hun fikk i seg det forbudte stoffet - og henviste til det mye omtalte objektive utøveransvaret.

Johaugs advokat Christian B. Hjort hevdet på sin side at langrennsstjernen tok det ansvaret hun er pålagt ved å forhøre seg med landslagslege Bendiksen om bruk av Trofodermin var i konflikt med dopinglista.

- Man har ikke skyld kun ved å bryte reglene, sa han i sitt innledningsforedrag.

At Johaug ifølge reglene har et objektivt ansvar for ikke å få i seg et forbudt stoff er ikke det samme som skyld, hevdet Hjort videre.

- Vi mener hun har vist den forsiktighet man med rimelighet kan forvente av en toppidrettsutøver. Hun undersøkte personlig at kremen ikke inneholdt noe forbudt stoff med den beste kilden for slike opplysninger, nemlig landslagslege Bendiksen, tilføyde han.

Der står striden i Johaug-saken. Stridstemaet er i hvilken grad Johaug er å klandre for den positive prøven hun avla hjemme i Oslo 16. september. Det skal Domsutvalget ta stilling i kjølvannet av den to dager lange høringen.

- Personlig er jeg ganske spent på hva man skal finne fram av rettspraksis som skal tilsi at Johaug har vært helt uten skyld. Hjort har sagt at det er noe han skal komme tilbake til i sin prosedyre, sa ekspert på idrettsjuss Robin Mackenzie-Robinson til NTB onsdag.

Støttespillere på første rad

Selv brukte Johaug rundt en time på å gi sin versjon av saken til Domsutvalget onsdag. Etter å ha sittet rolig og lyttet til innledningsforedragene, var det en fokusert og følelsesladet 28-åring som inntok vitneboksen etter lunsjpausen.

Med periodevis gråtkvalt stemme fortalte skistjernen detaljert om minuttene og timene etter at hun fikk beskjeden om den positive dopingprøven, samt dagene i Italia som etter Johaugs eget utsagn "snudde livet hennes på hodet".

Med seg i høringssalen på Ullevaal stadion har skistjernen fra Dalsbygda gode støttespillere i blant annet kjæresten Nils Jacob Hoff og manager Jørn Ernst. De har fått plass på den første av tre tilhørerbenker. Der sitter også to av skistjernens langrennsvenninner, Ida Eide og Inger Liv Bjerkreim Nilsen.

Et titalls medier, flere av dem utenlandske, har også fått plass i høringssalen og følger forhandlingene på nært hold.

Torsdag fortsetter den to dager lange høringen på Ullevaal stadion. Da skal tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen og Johaugs landslagskollega Marit Bjørgen vitne. Deretter avsluttes dagen med prosedyrer.

