Johaug: - Han sa "den er ren, den er trygg"

Johaug fortalte i sin partsforklaring at Bendiksen ga henne to kremer mot den såre leppen. Den første hadde ingen effekt, og hun spurte om å få prøve den andre han hadde kjøpt. Den viste seg å inneholde clostebol.

Hun forklarte at hun begge ganger spurte legen om kremen var trygg, og fikk bekreftende svar.

Derfor følte hun seg trygg da Antidoping Norge 16. september oppsøkte henne klokka seks om morgenen

- Det var en vanlig kontroll som de 140 gangene jeg har vært testet. Jeg skrev opp medikamentene jeg hadde brukt de siste sju dagene, inkludert Trofodermin. Jeg kjente ingen uro for det, sa hun.

Hun innledet forklaringen med å fortelle om dagen hun fikk beskjed om den positive prøven.

På hodet

- 4. oktober fikk jeg beskjed om at jeg hadde testet positivt på et forbudt stoff. Det var en sjokkbeskjed. Jeg fikk livet mitt snudd på hodet på ett minutt, startet hun.

- Der og da skjønte jeg ikke noe. Jeg fikk hjelp av kjæresten min, og vi fant fort ut hva som hadde skjedd. Men jeg forsto ikke hvordan det kunne skje når jeg hadde fått forsikringer om at den salven ikke sto på forbudslista. Jeg føler ikke at jeg har gjort noe galt.

Hun sa at opplevelsen har vært "helt jævlig".

- Jeg måtte stå foran hele Norge og hele verden etter å ha avlagt en positiv dopingprøve. Dette er det verste jeg kan oppleve som toppidrettsutøver. At jeg sitter her i dag er helt absurd, sa hun.

- Jeg ønsker nå med disse dagene at saken skal bli opplyst så godt som mulig, og jeg ønsker å få en avgjørelse jeg kan forholde meg til, for jeg skal tilbake i skisporet.

Vond leppe

Hun forklarte at hun pådro seg solstikk og solbrent leppe under en lang tur i Seiser Alm 24. august og fortalte hvor plagsom leppen var. Hun hadde lyst til å reise hjem, men etter telefonkontakt med Bendiksen gikk hun med på å vente til han kom til Italia.

Han fant ikke kremen han tenkte å bruke i legekofferten og gikk ut for å kjøpe en krem. Johaug forklarte at han gikk til apoteket og kjøpte to kremer, og at hun fikk den ene.

- Allerede da spurte jeg om den var på dopinglista, sa hun.

Til middag blødde Johaug fra leppa og ned i maten og måtte bruke serviett for å stoppe blødningen. Til kveldsmat fikk hun så kremen Trofodermin av Bendiksen.

- Jeg spurte også om den var på dopinglista, og han sa nei. "Denne salven er ren og den kan du trygt bruke", sa Johaug.

Hun sier at hun kjapt kastet esken og bruksanvisningen fordi all tekst var på italiensk.

- Jeg tenkte ikke på å sjekke ytterligere da jeg ti minutter tidligere fikk beskjed om at jeg trygt kunne bruke den.