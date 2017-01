Hjort: - Johaug er uten skyld

- Man har ikke skyld kun ved å bryte reglene, sa han i sitt innledningsforedrag. At Johaug ifølge reglene har et objektivt ansvar for ikke å få i seg et forbudt stoff er ikke det samme som skyld, hevdet han.

- Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse siden hun ikke undersøkte kremen. Men det er feil. Johaug undersøkte kremen. Hun spurte legen, den beste måten å gjøre det, sa Hjort.

- Vi mener hun har vist den forsiktigheten man med rimelighet kan forvente av en toppidrettsutøver. Det har ingen betydning hvordan pakken så ut. Jeg vil derfor prinsipalt påstå at det ikke er grunn til å utelukke Therese Johaug. Hun er uten skyld, sa han.

- Subsidiært mener vi og ADN at hun ikke kan anses å ha utvist annet enn ubetydelig skyld. Rammen er da mellom ett og to år, men straffen burde i dette tilfellet være vesentlig kortere enn 12 måneder.

Han pekte på at domsutvalget har anledning til å gå under minimumsstraffen.

- Dette gjelder

Han hevdet at alle "konspirasjonsteorier" kan legges til side og at følgende kan legges til grunn etter Antidoping Norges etterforskning:

* At det ble funnet clostebol i dopingprøven.

* At clostebol er et forbudt stoff.

* At tilstedeværelsen skyldes bruk av kremen Trofodermin.

* At lege Fredrik S. Bendiksen kjøpte kremen.

* At Johaug fikk esken for behandling av en leppeskade.

* At hun spurte legen om det var greit å bruke den, og at det verken forelå prestasjonsfremmende effekt eller overlegg ved bruk av den ulovlige kremen.

Ingen uro

Hjort opplyste at hun brukte kremen som anvist av legen, to ganger om dagen. Siste gang var 15. september hjemme i Oslo. Dagen etter ble hun vekket av dopingkontrollører.

- Hun kjente ingen uro og var som vanlig trygg på at alt var i orden, sa Hjort. Tidligere kom det fram at Johaug hadde avgitt 88 dopingprøver, alle negative, før prøven som inneholdt clostebol.

Hjort beskrev hvilket sjokk det var for Johaug å få beskjed om den positive prøven.

- Verden raste sammen for henne da hun fikk beskjeden. Hun forsto det ikke. En marerittaktig tid fulgte. Uken etter var et emosjonelt kaos, og på pressemøtet flommet følelsene over, sa han.

Hjort beklaget også det han beskrev som stigmatisering av utøvere som bryter dopingreglene.

- At regelbrudd kan ha svært ulik karakter kommer ikke fram, sa han.

(©NTB)