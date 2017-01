Forstår kontakt mellom Johaug og legen

- Jeg var opptatt av at det var en alvorlig sak for utøver, og at hun skulle få tid til å få seg en prosessfullmektig, sa Britha Røkenes i Antidoping Norge.

Hun sa også at man ville ha avhør av Johaug, hennes kjæreste Nils Jakob Hoff og lege Fredrik S. Bendiksen samtidig, slik at de ikke kunne snakke sammen om sine forklaringer.

Imidlertid bekreftet Røkenes at hun hadde inntrykk av at det hadde vært betydelig kontakt mellom Johaug og Bendiksen i uken som gikk før avhørene.

- Det har vi en viss forståelse for, la Røkenes til.

