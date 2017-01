Ferguson tror Rooney-rekord lever evig

31 år gamle Rooney satte inn karrierens 250. mål for United da han reddet 1-1 mot Stoke i Premier League lørdag. Det vakre frisparkmålet var en rekord verdig.

England-legenden Bobby Charlton hadde den gamle rekorden på 249, men spisskjempens bestenotering fra 1973 har lenge stått for fall.

Nå mener Alex Ferguson, mannen som hentet Rooney til Manchester United fra Everton i 2004, at hans gamle elev har satt en rekord som neppe noen gang vil bli slått.

Trodde ikke på rekord

- Jeg tror ingen vil slå Rooney. Man skal samtidig aldri si aldri, for ser du på dagens moderne fotball, er United én av få klubber som kan klare å beholde en spiller i mer enn ti år, sier han i et intervju med klubbens egen TV-kanal.

- Mourinho har for eksempel nevnt unge Marcus Rashford, men han må score mer enn 20 mål per sesong de neste ti årene, og det er vanskelig i seg selv, legger Ferguson til.

Skotten hadde ingen tanker om at han hentet en mulig rekordmann i 2004.

- Vel, den gamle rekorden holdt vel i 44 år, og da Wayne Rooney kom til klubben, hadde jeg aldri i livet trodd at noen skulle slå Sir Bobbys rekord, sier han.

- Prestasjonen er helt enestående. Den er bare utrolig, og han er vel 200 kamper unna å slå Bobbys rekord i antall kamper. Det gjør det enda mer fantastisk, tilføyer den adlede managerlegenden.

Verdt pengene

Wayne Rooney var tidenes dyreste tenåring da han ble hentet til Old Trafford for rundt 30 millioner pund, tilsvarende godt over 300 millioner kroner.

- Det eneste man kan bruke til å vurdere verdien av det kjøpet, er hvor lenge han nå har vært i klubben, sier Ferguson.

- I min tid var jeg svært heldig som fikk beholde Roy Keane i 11 år, Steve Bruce i en lang periode, Peter Schmeichel i fire år, og Dennis Irwin. De unge som kom fra klubben som Ryan (Giggs), Paul (Scholes) og Gary (Neville) holdt i tillegg i mer enn ti år, tilføyer han.

Rooney ser han på som et stjernekjøp.

- I Waynes tilfelle følte vi at han hadde et voldsomt potensial som 18-åring. Tanken var at dersom vi fikk beholde ham i ti år, ville 27 millioner pund være ingenting, sier Ferguson.

De færreste vil være uenig at Uniteds nye rekordmann var verdt pengene.

