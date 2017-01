Danskene fikk nei til Tour de France-start i 2019

- Jeg kontaktet Christian Prudhomme som er direktør for rittet, men han har fortalt meg at det ikke passer inn i planene for ASO som er selskapet som formelt arrangerer rittet, sier arbeidsminister Brian Mikkelsen til avisen BT.

Ministeren legger til at Prudhomme ikke har vendt tommelen ned for Danmark for all tid.

- ASO og Prudhomme viser fortsatt stor begeistring for Danmark, men det blir understreket at det er stor interesse fra mange land om å få åpningen, og i 2019 går det ikke å få det til i Danmark, forklarer Mikkelsen.

Han legger raskt til at det er stor sjanse, kanskje så mye som 75 prosent, for at danskene kan få åpningen i 2020 eller 2021.

BT skriver at det foreløpig ikke har lyktes danskene å få en dato for når det blir bestemt å offentliggjøre startbyer og land for 2020 og 2021, men i Danmark lever håpet.

