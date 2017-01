CAS-ekspert: - Spent på hva som skal tilsi at Johaug er helt uten skyld

Juristen fulgte onsdag med de muntlige forhandlingene på Ullevaal stadion. Han føler ikke det er kommet fram noe særlig nytt i saken så langt.

- Men det er fortsatt interessant å følge med. Personlig er jeg ganske spent på hva man skal finne fram av rettspraksis som skal tilsi at hun har vært helt uten skyld. Hjort har sagt at det er noe han skal komme tilbake til i sin prosedyre, sier Mackenzie-Robinson til NTB.

Christian B. Hjort er Johaugs advokat. Han skal prosedere saken tidlig torsdag ettermiddag.

Mackenzie-Robinson skrev i sin tid en masteroppgave om idrettsutøveres rettssikkerhet.

- For fire år siden var det ikke så veldig mange som var interessert Dessverre for Johaugs og norsk idretts del måtte en profilert utøver havne i dopingklistret for at folk skulle fatte interesse for dette systemet, sier han.

Høringen i Johaugs dopingsak avsluttes torsdag. Det er uklart når Norges Idrettsforbunds domsutvalg vil fatte sin beslutning i saken. Antidoping Norges påtalenemnd har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse.

Både Johaug, Verdens Antidopingbyrå (WADA), Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Antidoping Norge kan videre anke en eventuell straff. Anken rettes enten til idrettsforbundets appellutvalg eller direkte til Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Sistnevnte er siste instans.

(©NTB)