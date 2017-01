Bestrider ikke dopingmerke på esken

Birgit Haukland i Antidoping Norge viste fram tuben som Johaug benyttet. Esken er kastet, men Haukland brukte litt tid på å dokumentere at den må ha hatt en dopingadvarsel.

- Det er ikke bestridt, sa Hjort på spørsmål fra dommer Ivar Sølberg, men han sa at han ville komme tilbake til saken i sitt innledningsforedrag. Han mener at omstendighetene bør belyses så detaljert som mulig.

Haukland sa at ADN har vært på apoteket i Livigno og kjøpt Trofodermin, men at tubene ikke kunne tas med hjem til Norge, bare emballasjen.

- Fordi det er anabole steroider, og det er ikke lov i Norge, svarte hun da dommer Ivar Sølberg lurte på hvorfor.

Sjekket tips

Haukland sa at man har sjekket et tips om at det ble kjøpt Trofodermin også under den foregående samlingen i Seiser Alm, men hun konkluderte med at det ikke finnes belegg for dette.

Et annet tips om at det selges Trofodermin-krem uten dopingmerket er også sjekket, men man fant at alle eskene på apoteket i Livigno hadde merket, og at de kom fra samme "lot" som Johaugs krem.

Passet på utøver

Haukland fortalte innledningsvis at man ved varslingen om den positive prøven fravek vanlig prosedyre og informerte skiforbundet ved generalsekretær Stein Opsahl før utøveren selv.

- Normalt varsles utøver først, men i dette tilfellet snudde vi litt på det for at utøveren skulle ivaretas best mulig, sa hun.

Hun oppløste at første avhør av Johaug skjedde 11. oktober, en uke etter at hun ble varslet om prøven.

