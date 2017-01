Uro rundt Hareides VM-prosjekt

Åge Hareides danske landslag har satt seg selv i en vanskelig posisjon med tanke på å nå neste års VM-sluttspill i Russland. Nå hevder i tillegg to av de fremste profilene at Danmarks Fotballforbund (DBU) har motarbeidet laget i jakten på VM-billetten.

- Det føles som om det er noen i DBU som sitter og har et mål om at vi ikke skal komme til Russland, sier FC København-profilen William Kvist i et intervju med Jyllands-Posten.

Bakgrunnen for angrepet er fjorårets uenighet rundt den mye omtalte landslagsavtalen. Den regulerer blant annet størrelsen på spillernes honorar.

Helt uvanlig

Uenigheten rundt tolkningen av avtalen førte til at landslagsspillerne og det danske forbundet måtte gjennom en voldgiftssak. Der fikk spillerne til slutt medhold, men Kjær og Kvist mener hele saken var unødvendig.

Duoen hevder nå at saken tappet spillertroppen for energi og i tillegg gikk ut over tilliten til DBU-ledelsen. Resultatet skal ha blitt en "vi mot dem"-kultur i det danske laget.

TV-ekspert Morten Bruun kaller de to landslagsprofilenes utspill i Jyllands-Posten for "usedvanlig".

- Det er jo ikke en tilfeldig journalist som har møtt spillerne på en dårlig dag. Det virker som at Jyllands-Posten har blitt kontaktet for å høre om dette er noe de vil bruke spalteplass på, sier han.

- Det er helt uvanlig. Den slags pleier man å holde internt, tilføyer han overfor nyhetsbyrået Ritzau.

Romania neste

Etter at Kvist og Kjærs frustrasjon sto på trykk mandag, ønsket verken DBU eller spillernes fagforening å uttale seg om saken. mandag kom imidlertid følgende uttalelse fra forbundsdirektør Claus Bretton-Meyer.

- På hele fotballens vegne er det en viktig oppgave for meg å rydde disse humpene av veien. Jeg må imidlertid vite nøyaktig hva slags humper det er snakk om for å gjøre noe.

- Jeg skal sette meg ned med hver enkelt av dem og snakke om dette. Spesielt de forholdene jeg ikke kjenner meg igjen i. Da kan det hende jeg blir klokere, tilføyde han.

Bretton-Meyer hevder videre at han trodde voldgiftssaken var et tilbakelagt kapittel. Fotballekspert Bruun mener saken har stor grad av alvor i seg.

- Jeg håper at Kvist og Kjær er bevisste på hva den slags uttalelser vil skape av debatt og forundring i DBU, sier fotballekspert Bruun.

- Det er en dramatisk uttalelse, dersom de mener at noen i forbundet ikke ønsker at landslaget skal komme til VM, fortsetter han.

Neste viktige oppgave for Åge Hareides landslag er bortekampen mot Romania 26. mars. Der må trolig Danmark vinne, etter å ha innledet VM-kvalifiseringen med to seirer og to tap.

