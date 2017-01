Svensson lover Brækhus kamp, uansett når det blir

- Dersom Brækhus sier hun er syk, må vi gå ut fra at det stemmer. Skulle dette derimot være et forsøk på å psyke meg ut, så vil det ikke virke, for jeg skal være klar uansett når kampen kommer til å gå. Brækhus kommer ikke til å slippe unna meg, sier den svenske utfordreren i en kommentar gjengitt i Aftonbladet.

Det var på søndag ettermiddag at den overraskende beskjeden kom om at legen ikke ville tillate Brækhus å gå i ringen kommende lørdag. Det ble gjort klart i en pressemelding at hun hadde pådratt seg influensa som mange andre nordmenn også har slitt med i vinter.

Det betyr at boksefesten i Oslo Spektrum er flyttet en måned fram i tid. Også alle de andre norske proffene som skulle vært i ringen, må vente. Det gjelder Tim-Robin Lihaug, Alexander Hagen, Kevin Melhus og Kai Robin Havnaa. Alle må justere på oppkjøringen sin før kampene.

Stevnet er blitt omtalt som "The Nordic Rumble", og det er ventet at det kommer til å bli fullsatt i Spektrum også denne gangen som det var da proffboksingen kom tilbake til Norge 1. oktober. Det var første gang på 35 år.

Brækhus møtte den gangen franske Anne Sophie Mathis og vant på teknisk knockout i annen runde. Den norske mesteren er storfavoritt også til å vinne over svenske Klara Svensson.

