Renard sendte "eget" lag ut

Kongo slår følge med marokkanerne til kvartfinale etter å ha sikret gruppeseieren med 3-1-seier over Togo.

For Marokkos franske landslagssjef Herve Renard var det en spesiell dag. Han ledet Elfenbenskysten til tittelen for to år siden. Ikledd sin hvite lykkeskjorte håper 48-åringen å bli den første som vinner afrikamesterskapet tre ganger med tre ulike land.

Renard førte outsideren Zambia til tittelen i 2012 og gjentok bedriften med ivorianerne tre år senere.

Tirsdagens vinnermål ble satt inn av Alioui i det 64. minutt og sendte Marokko til kvartfinale mot vinneren av gruppe D i Port-Gentil søndag. Motstanderen blir klar onsdag kveld.

Elfenbenskysten måtte vinne for å ta seg videre, mens Marokko ville greid seg også med uavgjort. Begge lag traff målstolpene i første omgang. Wilfried Zaha og Salomon Kalou hadde store sjanser for Elfenbenskysten, men Aliouis klassemål avgjorde kampen.

Kongo ble gruppevinner etter sin 3-1-seier over Togo. Junior Kabananga, Ndombe Mubele og Paul-Jose M'Poku scoret.

Kongo toppet tabellen med sju poeng, ett foran Marokko, mens tittelforsvareren har bare to uavgjorte kamper å vise til.

