Notts County sparket Sheridan etter uverdig dommerkritikk

Nottingham-klubben uttalte seg tirsdag om hvorfor Sheridan fikk sparken 2. januar.

Notts County-formann Alan Hardy uttalte i en redegjørelse at Sheridan måtte gå etter svært grov ordbruk mot dommerne under 0-2-tapet mot Wycombe i desember.

Sheridan ble utestengt i fem kamper for upassende oppførsel. Nylig ble det kjent hva manageren hadde uttalt.

- Jeg ønsker å gjøre det klart at slik type oppførsel fra våre ansatte ikke vil bli tolerert. Det var på bakgrunn av hva jeg leste i dommerrapporten om episoden, at vi bestemte oss for å avslutte kontraktsforholdet, sier Hardy.

- Dette er en familieklubb som skal være en hjørnestein i lokalmiljøet. Herr Sheridans kommentarer var forferdelig og fullstendig uakseptable. Det undergraver alt vi forsøker å bygge opp her, fortsetter Hardy.

Sheridan var ikke lenge uten jobb. Allerede 12. januar ble han manager i gamleklubben Oldham, som han leder for tredje gang.

