Kristoffersen tilbake til start

Siden den gang har 22-åringen fra Rælingen herjet i slalåm-traseene og vunnet ytterligere 12 verdenscuprenn i slalåm. Han har blant annet vunnet alle de klassiske rennene som Wengen, Kitzbühel, Madonna og Adelboden. I Schladming kan han ta sin tredje triumf i det berømte kveldsrennet. I 2015 ble det en skuffende 7.-plass.

Kristoffersen lyktes ikke på glattisen i Kitzbühel søndag og hadde en sjelden utkjøring. Dermed var ingen som kunne hindre at Marcel Hirscher tok sesongens annen verdenscupseier, denne gangen også med Kristoffersen på startstreken. Østerrikeren vant slalåmåpningen i finske Levi. Et renn Kristoffersen valgte å stå over etter sponsorbråket med skiforbundet.

Henrik Kristoffersen er tredjemann ut fra start i 1. omgang. Den britiske overraskelsen fra Kitzbühel, Dave Ryding, starter det hele.

Norge stiller også med Jonathan Nordbotten på startnummer 17, mens Sebastian Foss-Solevåg følger på startnummeret bak. Leif Kristian Haugen som kjørte ned til en oppløftende 4.-plass sist, kommer ut som nummer 26.

Kristoffersens verdenscupseirer (13 i slalåm og én i storslalåm):

28.01.2014: Schladming, Østerrike

16.11.2014: Levi, Finland

13.12.2015: Val d'Isère, Frankrike

22.12.2015: Madonna di Campiglio, Italia

15.03.2015: Kranjska Gora, Slovenia

21.03.2015: Meribel, Frankrike (storslalåm)

10.01.2016: Adelboden, Sveits

17.01.2016: Wengen, Sveits

24.01.2016: Kitzbühel, Østerrike

26.01.2016: Schladming, Østerrike

10.12.2016: Val d'Isère, Frankrike

22.12.2016: Madonna di Campiglio, Italia

08.01.2017: Adelboden, Sveits

15.01.2017: Wengen, Sveits.

(©NTB)