Hopp: Freund mister resten av sesongen

Freund har røket korsbåndet, melder avisen Bild. Uhellet skjedde under trening.

Dermed ryker VM i Lahti for Freund. 28-åringen ble operert tirsdag.

Freund pådro seg influensa under hoppuka og sto over de to siste rennene.

Han var ikke med i verdenscuprennene i Polen. I stedet trente han i Oberstdorf med trener Christian Winkler for å finne formen til rennene i Willingen til helgen.

Freund vant storbakkerennet under VM i Falun for to år siden.

