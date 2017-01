Halfvarsson sint etter Krogh-nederlag

Halfvarsson havnet i spurtduell med Krogh om seieren på søndagens verdenscupstafett, en tvekamp svensken tapte. Nå er mannen som trolig blir Sveriges ankermann også i VM oppgitt på landslagsledelsen.

- Jeg er irritert over at de plasserte meg på sisteetappen, sier Halfvarsson - og utdyper:

- De skulle ha plassert meg på en av de andre etappene med tanke på min usikre form. Det var ikke mentalt bra for meg, foran VM-stafetten, å få bank av Krogh, som sannsynligvis blir Norges ankermann, tilføyer han.

Sykdom

Halfvarsson har slitt med sykdom og gjorde comeback i verdenscupen på hjemmebane denne helgen. I lørdagens individuelle 15 kilometer var han en skygge av seg, men likevel ble han betrodd sisteetappen på stafetten dagen derpå.

Nå hevder Halfvarsson at han foreslo at noen andre skulle ta den oppgaven.

- Det var oppe til diskusjon, men det var ingen annen som ville gå sisteetappen, så da gjorde jeg det. I ettertid burde vi diskutert det en gang til, sier han - og tilføyer:

- I forhold til en spurt i VM har nå Finn Hågen Krogh et lite mentalt overtak på meg i en spurt, selv om jeg er i strålende form.

- Vet hva Calle kan

Halfvarsson ber om at søndagens opplevelse blir en lærepenge.

- Når det dra seg mot VM, må vi diskutere mer rundt uttak og virkelig ha en klar plan for hva som skal gjøres. Vi kan kanskje overraske. Marcus Hellner er også en bra avslutter, sier han.

Landslagssjef Rikard Grip tar Halfvarssons tilbakemeldinger med stor ro.

- Vi vet hva Calle kan, og det inngår i vår plan. Samtidig forstår jeg at han er frustrert etter spurtnederlaget. Det gjelder for alle idrettsutøvere. Vi får håpe at tapet fungerer som tennvæske for Calle inn mot VM, sier han.

