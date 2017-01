Federer til helsveitsisk semifinale

Den sveitsiske veteranen har begynt å vise prov på gammel storhet i Melbourne. Tirsdag ble tyske Zverev veid og funnet for lett.

Etter seier i tre strake sett (6-1, 7-5, 6-2) kunne 35-åringen slippe jubelen løs. Første sett tok mindre enn 20 minutter, og det hele nærmet seg en ydmykelse for Zverev. Men spilleren som slo verdensener Andy Murray i fjerde runde, kom tilbake og ga Federer kamp i annet sett.

I siste sett var Federer strået hvassere hele veien til matchballen. Kampen var over på bare 92 minutter. Veteranen er i sin første Grand Slam-semifinale på 18 måneder og kan være på vei mot sin 18. Grand Slam-tittel.

Han har virket veldig sterk i sitt comeback etter seks måneders skadepause.

Overrasket

- Jeg følte hele tiden at jeg ville være farlig i en gitt kamp, men fryktet at jeg ville tappes for energi utover i turneringen. Nå er jeg i semifinale og føler meg overraskende sterk, sa Federer.

I semifinalen venter landsmann Stan Wawrinka som slo Jo-Wilfried Tsonga i strake sett tidligere tirsdag.

- Om noen hadde sagt at jeg skulle spille semifinale mot Stan, ville jeg ikke satt pengene på meg, sa Federer.

Han er i semifinale i Melbourne for 13. gang. Totalt spiller han sin 41. semifinale i en Grand Slam-turnering.

- Kvartfinalen gikk så bra som den kunne gjøre. Jeg synes jeg spilte veldig godt mot Mischa, som har hatt en vidunderlig turnering, sa han.

Selvtillit

Wawrinka akter på sin side å ta steget ut av Federers skygge når de møtes i semifinale. Han var altfor god for Tsonga i kvartfinalen og avgjorde kampen med 7-6 (7-2), 6-4, 6-3 på to timer og et kvarter.

- Jeg har veldig god selvtillit nå. Når jeg går på banen, spiller det ingen rolle hvem jeg møter. Jeg vet hva jeg må gjøre for å vinne, sa han.

- Selvsagt er det spesielt å møte Roger, for han er tidenes beste spiller og kan svare på det meste, men jeg har slått ham i en Grand Slam-turnering før. Det viktigste er at jeg spiller min beste tennis.

De to siste kvartfinalene spilles torsdag.

(©NTB)