Enormt medietrykk rundt Johaug-høringen

Onsdag morgen møter Johaug på Ullevaal stadion til muntlige forhandlinger med idrettsforbundets domsutvalg. Der skal skistjernen kjempe for å unngå en lang utestengelse for sin positive dopingprøve fra i fjor høst.

Et enormt medieoppbud vil nøye følge med på Johaugs forklaringer. I tillegg til norske medier vil også journalister fra Sverige og Finland være på plass.

- Vi regner med at det blir 30 ulike medier som dekker høringen. Siden det er begrenset med plass, får bare 14 av dem være inne i selve forhandlingslokalet. Resten følger med via streaming i et annet rom, men de samme kjørereglene gjelder også der. Det vil ikke være lov å ta bilder eller gjøre opptak under forhandlingene, opplyser kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Niels Røine, til NTB.

Kvart million

Han forteller at fire-fem svenske og finske medier kommer til Ullevaal. Røine er ikke overrasket over den store medieinteressen.

- Det er naturlig. Ingen norske dopingsaker har hatt så stor interesse som denne, og vi har derfor måttet gjøre forberedelser deretter. Lokalet er tilrettelagt så nært en vanlig rettssal som overhodet mulig.

- I tillegg har vi måttet investere i streamingutstyr og lydekspertise for å få dette til. Forberedelsene har tatt mye tid, og kostnadene vil i hvert fall bikke over en kvart million kroner, sier Røine.

I forkant av Johaug-høringen satte idrettsforbundet av fem personer til å jobbe mye med forberedelsene. Hele 15 personer er involvert under forhandlingene onsdag og torsdag.

- Vi har vært veldig nøye på å ha god kontakt med alle parter, inkludert mediene via Norske sportsjournalisters forbund. Vi vil at rammen skal være så seriøs og profesjonell som mulig. Dette blir helt klart nye erfaringer for oss. Samtidig må vi se på dette som et arrangement, og det er vi gode på, forteller Røine.

En av årets viktigste

VG varsler at avisen sender rundt ti medarbeidere til Ullevaal stadion. Fra TV 2 er totalt sju personer akkreditert.

- Høringen er en av årets viktigste sportssaker for VG, og den vil dekkes deretter med TV-sending, direkterapportering og saker, opplyser sportssjef Øyvind Brenne til NTB.

- Dette var den største nyhetssaken i fjor, og den kickstarter på mange måter 2017 også med denne høringen i januar, sier nyhetsleder Espen Solbakken i TV 2 Sporten.

- Selv om det ikke vil falle noen dom i løpet av disse dagene, er det likevel journalistisk høyinteressant om vi får svar på noen av spørsmålene som er blitt hengende både etter pressekonferanse da saken sprakk og intervjuene med Johaug i ettertid. Hvordan kunne det skje? Hvorfor tok det så lang tid før Johaug fikk hjelp for sine solbrente lepper? Hvorfor sjekket verken Johaug eller Bendiksen hva salven Trofodermin inneholder? Det ligger i sakens natur at saken får en såpass massiv mediedekning, legger Solbakken til.

Johaug testet positivt for doping 16. september, men har ikke erkjent å ha gjort noe galt. Tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen har derimot tatt på seg all skyld i saken.

- Det vil være interessant å høre henne fortelle om følelsene knyttet til Bendiksens vurderinger i saken, mener Brenne.

Antidoping Norges påtalenemnd har lagt ned påstand om at langrennsløperen fra Dalsbygda utestenges i 14 måneder.

