Derbykrangel kan ende med straff

Englands fotballforbund (FA) opplyste tirsdag at det er innledet disiplinærsak mot begge klubbene. Både QPR og Stefan Johansens Fulham anklages for å ha mistet kontrollen over sine spillere og ledere i kampens hete.

På tampen av lokaloppgjøret i den engelske mesterskapsserien havnet ledere fra begge lag i munnhuggeri fra sidelinjen. Episoden endte blant annet med at QPR-manager Marc Bircham ble sendt på tribunen av dommer Keith Stroud.

Fulham-spiller Tom Cairney ble på sin side tildelt gult kort som følge av en episode som også involverte QPRs Ryan Manning.

Nå kan altså klubbene og de involverte bli ytterligere straffet.

