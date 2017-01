Bergerud brøler seg videre i VM

Han roper ut i glede etter hver eneste redning.

- Det er litt surrealistisk, faktisk, sier Bergerud til NTB.

Han ble kåret til banens beste mot ungarerne. Det var ingen overraskelse for keepertrener Steinar Ege.

- Vi vet jo hvilken kapasitet han har. Han hadde nok spilt mer i EM i fjor om det ikke hadde vært for sykdom før og underveis i mesterskapet, sier Ege til NTB.

Stoppet alt

- På samlingen før VM sto vi bare og måpte etter at han reddet 20 skudd fra streken. Torbjørns aller beste egenskap er at han vet hva som må til for å utvikle seg. I tillegg ser alle at han har fysiske forutsetninger som passer.

Bergerud har i flere år vært blinket ut som Norges første storkeeper siden Ege.

Han har hatt en variabel sesong i Danmark på grunn av perioder med ryggproblemer.

Kaptein Bjarte Myrhol skrøt av keeperen. - Bare fortsett å ta alt fra streken og slipp inn de skuddene som kommer fra 14 meter, sier han når Bergerud kommer inn til mange intervjuer.

Stort

- Det er sinnssykt at vi står i semifinalen, sier Bergerud til NTB.

Den går i Bercy-hallen i Paris fredag med 18.000 tilskuere på tribunen.

Blir det seier der, venter finale søndag. Tap betyr bronsekamp lørdag.

Uansett er dette det største Bergerud har opplevd i sin korte karriere. Det kommer mer fra ham.

Om kort tid kommer de første tilbudene fra Tysklands Bundesliga inn. Da må Bergerud vurdere om han skal bite på kroken med en gang eller ta ytterligere et år med utvikling i Danmark.

(©NTB)